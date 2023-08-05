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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yıl da yavrularımıza yakışır muhteşem bir şölenle 155 evladımız erkekliğe ilk adımını atacak. Onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Saat Kulesi önünden bugün saat 11.30’da hareket edecek olan sünnet konvoyunun Buharaevler Semt Pazarı’nda son bulacağını ve sünnet şöleninin de burada 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacağını kaydeden Aşgın, şölende sürpriz hediyeler, etkinlikler, masal kahramanları ve jonglör gösterilerinin yer alacağını kaydetti.

Sünnet şöleninde “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmindeki “Heyamo” şarkısı ile tanına Ceren Ece Öksüz de Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Başkan Aşgın, şölen ve konsere tüm Çorumluları davet etti.