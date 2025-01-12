Ayrıca Çorum Veteriner Hekimler Odası ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği arasında da Türkiye'de örnek olarak yürütülen sperma satış ve üyelerden suni tohumlama bedelinin tahsili protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen yetki devri ve protokol imzalama törenine İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi ve birlik üyesi yetiştiriciler katıldı.

İki yıldır bu proje üzerinde titizlikle çalışıldığını vurgulayan İl Müdürü Göktekin, “Buradaki ana amacımız suni tohumlama yöntemi ile et ve süt verimi yüksek ırklar elde etmektir. Bu kapsamda Çorum Veteriner Hekimler Odası ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile koordineli bir şekilde hizmetin aksatılmadan, üreticilerimizi mağdur etmeden en iyi şekilde yürütüleceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR