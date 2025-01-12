Bayat Belediyesi tarafından iki caddeyi birbirine bağlayan yol sıcak asvaltla buluşturuldu. Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, "Her adımda daha güçlü ve daha güzel bir Bayat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayat Belediyesi tarafından sözü verilen çalışmalar hız kesmeden yürütülüyor. Bu çerçevede, Muharrem Uysal Caddesi ile Mehmet Şimşek Caddesi’ni birbirine bağlayan yol, sıcak asvaltla buluşturuldu. Vatandaşların hizmetine sunulan yol ile ilgili bilgi veren Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçeyi sıcak asfaltla buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Ünlü, "Muharrem Uysal Caddesi ve bu caddeyi Mehmet Şimşek Caddesi’ne bağlayan yolumuzdaki çalışmaları tamamladık. Her adımda daha güçlü ve daha güzel bir Bayat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Çorum Valimize, Sayın AK Parti İl Başkanı ve Sayın Çorum milletvekillerimize, Sayın Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, Çorum İl Özel İdaresi çalışanlarına, gece gündüz demeden fedakarca çalışan belediye personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe yollarının daha modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Ünlü, Bayat’ta yaşayan vatandaşların hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Editör: İHA AJANS