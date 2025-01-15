Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyesi olarak, hemşehrilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına ekiplerinde güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Başkan Dere, şunları ifade etti; “Mühendis olarak başladığı meslek hayatında tecrübe kazanan ve son iki yıldır Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevinde başarılı çalışmalara imza atan Muhammet Şirin kardeşimizin Sungurlu Belediye Başkan Yardımcılığına atanma sürecini tamamladık. Kendisi 13 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla Belediyemizde yeni görevine başlayacak inşallah.

Kıymetli kardeşim Muhammet Şirin'e, yeni görevinde başarılar diliyor, muvafakat sürecinde göstermiş oldukları anlayış ve destekleri sebebiyle MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkürlerimi sunuyorum”

Editör: HABER MERKEZİ