Programda Sungurlu halkı şair ve söz yazarları müzik ve sanata meyil vermiş insanları ile bir araya getirdi. Şair Kemal Berk ve Bayram Yelen öncülüğünde düzenlenen Selahattin Ambarkütük ve Ergülü Karipçin organizatörlüğünde “Söz Sizde” programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda şairler şiirler seslendirdi. Şiirlerin ardından belge verildi.

Programa Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, İlçe Tapu müdürü Ergün Karakuloğlu şairler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ