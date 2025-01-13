AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ilk olarak Çiçekli Köyü İlkokulu’na giderek öğrencilerle buluştu. Burada Gençlik Kolları tarafından başlatılan kampanya ile öğrencilere bot hediye edildi.

Aluç, Vargeloğlu ve Özdemir, öğrencilere botlarını giydirip onlarla yakından ilgilendi. Kampanyanın diğer köylerde de devam edeceği bildirildi. Aluç, “Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm gençlik kolları üyelerimize teşekkür ediyoruz. Minik yüreklerin sevinci, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.” dedi.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özdemir, “Bu kış hiçbir çocuk üşümemesi için AK Gençlik olarak her zaman sahadayız. Programa katılım sağladıkları için İlçe Başkanımız Sayın Nuh Aluç ve yönetim kurulu üyelerine ve İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Fehmi Vargeloğlu’na teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

AK Partili gençler daha sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Beşkız Köyü’nde çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Köyde yaşayan çocuklar için alınan kışlık ayakkabılar dağıtılarak, kış aylarında üşümemeleri hedeflendi.

Programa, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Başkan Yardımcısı Tuncay Çaylan, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Gençlik kolları üyeleri, çocuklara ayakkabıları tek tek giydirerek onların mutluluğuna tanıklık etti. Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm, organizasyonun en anlamlı anları arasında yer aldı.

Beşkız Köyü sakinleri, yapılan bu anlamlı yardım için AK Parti Sungurlu teşkilatına teşekkür ederek, “Allah emeği geçenlerden razı olsun,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR