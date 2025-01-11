Basın Birliğinde Sungurlu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Şeyhoğlu, Muhabiri Aydın İncel, Sungurlunun Sesi Muhabiri Tuncay Çatal, Sungurlu Televizyonu Temsilcisi Sefa Özhazinedar, Srt Fm Temsilcisi Harun Berber, Haber Ay Temsilcisi Hüsnü Güngör, Anadolu Ajansı Temsilcisi Cahit Emrali, İhlas Haber Ajansı Temsilcisi Kürşat Kalınsazlıoğlu ve Sungurlu Haber İnternet Temsilcisi Volkan Hançeroğlu yer aldı.

Sungurlu Basın Birliği’nden yapılan açıklamada, “Amacımız mesleki etik değerleri öne çıkarıp akıl vicdan hak ve adaletli gazetecilik yapmaktır. Meslektaşlarımızın birlik ve dayanışmalarını sağlayıp, sorunları çözüm önerilerini hayata geçirmektir” ifadeleri kullanıldı.

Editör: HABER MERKEZİ