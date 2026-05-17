12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Turkish Open Dünya Kupası’nda mücadele eden Sungurlulu sporcu Edanur Akay, elde ettiği dereceyle Çorum’a büyük gurur yaşattı.

Muratpaşa 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 45 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, genç bayanlar low kick +70 kilogram kategorisinde ringe çıkan Edanur Akay, başarılı performansıyla Dünya üçüncüsü oldu.

Antrenör Yasin Baranlıoğlu’nun başarılı sporcularından biri olan Sungurlulu Edanur Akay, elde ettiği dereceyle hem Sungurlu’nun hem de Çorum’un gururu oldu.