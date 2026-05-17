Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final rövanş maçının 99.dakkasında attı golle takımını finale taşıyan Braian Samudio, gol sayısını da 10’a yükselterek Çorum ekibinin en golcü futbolcuları sıralamasında zirveye yerleşti.

Haftaya Mame Thiam’la birlikte 9’ar golle zirveyi paylaşarak giren Samudio, sakatlığı nedeniyle Bodrum maçına yedek kulübesinde başladı. 73.dakikada Thiam’ın yerine giren Paraguaylı golcü, 99.dakikada Yusuf Erdoğan’ın pasında topu ağlarla buluşturarak hem takımını finale taşıdı, hem de Arca Çorum FK’nın bu sezonki en golcü futbolcusu unvanının sahibi oldu.

Samudio, Thomas Werheydt ve Fredy’den sonra Arca Çorum FK formasıyla play-off’ta gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu.