Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Çorum Belediyespor sahasında West Bursa’yı ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Çorumlu basketbol severler de yoğun ilgi gösterdi. Maça etkili başlayan Çorum temsilcisi pota dibinde Kerem ve Yusuf’un etkili oyunu ile ilk periyodu 23-11 kazandı. İkinci periyota rakibin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Kırmızı-Siyahlılar son bölümde bulduğu üst üste sayılar ile bu periyodu da 28-22 kazanarak soyunma odasına 51-43 önde girdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte konuk West Bursa daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Bursa temsilcisi üçüncü periyodu zor da 22-19 kazandı. Son periyot başa baş bir oyuna sahne olurken periyodu 18-16, maçı da 88-71 kazanan taraf Çorum Belediyespor oldu.

Bu maçın rövanşı 23 Mayıs Cumartesi günü Bursa Tofaş Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.