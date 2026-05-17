Arca Çorum FK’nın Bodrum FK’yı 2-0 yenerek elediği play-off yarı final rövanş maçında, 81.dakikada attığı harika golle final kapısını aralayan Arda Hilmi, 1 yılı aşkın süre sonra gol sevinci yaşadı.

En son 2024-2025 Sezonunda, Keçiörengücü formasıyla 12 Nisan 2025 günü, Keçiörengücü’nün deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 yendiği maçın 81.dakikasında atan Arda, 398 gün aradan sonra bu kez Arca Çorum FK formasıyla, Bodrum FK’ya karşı aynı dakikada fileleri havalandırdı.

Arda’nın Bodrum’a attığı gol, profesyonel futbolculuk kariyerinin 9.golü olarak da kayıtlara geçti.