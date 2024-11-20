Sungurlulu makine ve uçak mühendisi Samet Emre Bilim, İtalya’da rulman üreten firmada çalışırken diğer taraftan THK Üniversitesi’nde makine ve uçak mühendisliğinde doktora yapan tek öğrenci olarak ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil ediyor.

İtalya’nın Piacenza şehrinde yaşayan hemşehrimiz makine ve uçak mühendisi Samet Emre Bilim, muhabirimize yaptığı açıklamada, burada rulman üretimi yapan Distitec SRL firmasında mühendis olarak çalıştığını ve firma için mobil uygulama geliştirme projelerinde yer aldığını söyledi.

Bunun yanı sıra Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde makine ve uçak mühendisliği alanında doktora yapan tek öğrenci olduğunu belirten Samet Emre Bilim, akademik kariyerinde alanıyla ilgili yayımlanmış makalelerinin bulunduğunu ve bu makalelerin uzmanlık alanının altını çizdiğini ifade etti.

Topluma faydalı projeler üretmeyi hedeflediğini anlatan Samet Emre Bilim şunları kaydetti:

“Ayrıca annem bizi her zaman yardımlaşma ve dayanışma içinde yetiştirdiği için, gönüllü olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde çocuklara destek sağlıyorum.

Çalışma hayatım boyunca, görev aldığım Erkunt ve MAN gibi firmalardan teşekkür belgeleri kazandım. Hem akademik hem de profesyonel hayatta, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek gençlerimize ilham verebilmeyi ve topluma faydalı projeler üretmeyi hedefliyorum.”

Editör: SELDA FINDIK