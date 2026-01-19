Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin içme suyu arıtma ve isale hattı yapım işinin yatırım programına bu aşamada alınmadığını, yalnızca etüt çalışmalarına yönelik ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nın açıklanmasının ardından ilçeyi ilgilendiren projeler hakkında bilgi verdi. İlçedeki içme suyu arıtma ve isale hattı projesinin uygulama sürecine geçebilmesi ve ihale sürecinin başlatılabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini belirten Dere, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda dere ıslahları ile Sungurlu Barajı Sulama Projesi’ne yer verilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Başkan Dere, bu yatırımların Sungurlu’nun tarımsal sürdürülebilirliği, şehir estetiğinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Barajların su tutmaya hazır hale gelmiş olmasının içme suyu yatırımlarını zorunlu kıldığını ifade eden Dere, içme suyu arıtma ve isale hattı projelerinin dere ıslahları ve sulama yatırımlarıyla birlikte planlama bütünlüğü içinde ele alınarak uygulama programına alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sungurlu’nun uzun vadeli su arz güvenliğini teminat altına alacak yatırımların eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmesi için sürecin tüm aşamalarının yakından takip edildiğini belirten Başkan Dere, gerekli girişimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti

Muhabir: İhlas Haber Ajansı