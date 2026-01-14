Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu önceki gün İlçe Özel İdare Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Divan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında oluştu.

Genel kurul kapsamında yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Osman Aşutoğlu, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Toplam 255 üyenin oy kullandığı seçimlerde Osman Aşutoğlu 184 oy alarak güven tazelerken, rakibi Bekir Yıldırım 64 oyda kaldı. Seçimlerde 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Aşutoğlu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Aşutoğlu; “Esnafımızın sorunlarını çözmek, odamızı daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşutoğlu ayrıca genel kurul sürecinin birlik ve beraberlik içinde geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buna göre Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nda Osman Aşutoğlu başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu Gazi Koçaker, Okan Oran, Ebuzer Bozer, Ferhat Durusulu, Erol Uzan ve Şahin Karaçil’den oluştu.

Muhabir: RIFAT KARA