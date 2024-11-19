Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Gençlik Merkezi Müdürü Şamil Yılmaz, Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerle birlikte öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynandı ve öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Şamil Yılmaz, “Gönüllü Gençlerimizle beraber İlçemize bağlı Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz İlkokulu ve Ortaokulu ziyaretimizde çocuklarla çeşitli aktiviteler eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Katılan gençlerimize öğrencilerimize ve okul idaresine teşekkür ederiz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi