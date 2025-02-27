Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ile birlikte ilçeye gelen Prof. Dr. Zehir, sağlık çalışanlarıyla buluşarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Sungurlu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret eden Zehir, acil durumlarda hızlı ve etkin müdahalenin önemine dikkat çekerek, istasyonun mevcut durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Sağlık personelinin çalışma koşullarını yerinde inceleyerek, eksiklerin giderilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması için yapılabilecek iyileştirmeleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane personeliyle bir araya gelen Zehir, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önerileri dinledi ve hastanenin çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulundu. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik adımlar ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ,

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda hastaları da unutmayan Prof. Dr. Sinan Zehir, geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Çorum’da sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Zehir, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ