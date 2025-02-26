Sungurlu Teknofest Takımı, Türk savunma sanayinin göz bebeği TUSAŞ'ta geleceğin mühendisleri ve teknoloji liderleriyle geliştirilen yerli ve milli ürünleri yakından görme fırsatı buldular.

Öğrenciler, Türkiye’nin milli gururu olan Milli Muharip Savaş Uçağı (Kaan), Anka ve Aksungur insansız hava araçları, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Hürjet ve Hürkuş eğitim uçakları ile Türksat 6A uydusunun üretim atölyelerini gezerek, bu projelerin üretim aşamalarını gördüler. Ziyaret sırasında, TUSAŞ yetkilileri öğrencilere üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, Türkiye’nin savunma sanayindeki başarılarını yerinde görmekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade ettiler.

Editör: Haber Merkezi