Halen Yeniden Refah Partisi (YRP) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan eski Bakan Suat Kılıç YRP’nin 3. Sungurlu olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.

Sungurlu İlçe Özel İdare Konferans Salonu'nda büyük bir çosku ile düzenlenen YRP İlçe Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Savaş Şimşek güven tazeledi.

Düzenlenen kongreye İl Başkanı Nuri Kuşcu, il yönetimi ve çok sayıda partili de katıldı.

Kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İl Başkanı Nuri Kuşcu ve İlçe Başkanı Savaş Şimşek ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretinde Suat Kılıç, esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Editör: Haber Merkezi