MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, KAÇEP Birim Başkanı Ceyhan Çekici ve parti yönetim kurulu üyeleri de standı ziyaret ederek partiye yeni katılan üyelerle sohbet etti.

MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, “Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri tüm Sungurluluları Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

MHP heyeti daha sonra ilçe binasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ