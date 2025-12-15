Sungurlu Adliyesi’nin dış cephe yenileme ve boyama çalışmaları tamamlanarak bina daha modern, estetik ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Adalet hizmetlerinin sunulduğu yapının fiziki kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kısa süre içinde başarıyla bitirildi.

Yapılan dış cephe yenilemesi sayesinde adliye binası hem çevresiyle daha uyumlu bir görünüm kazandı hem de vatandaşlar tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Çalışmalar, binanın uzun ömürlü kullanımına katkı sağlarken, hizmet sunulan ortamın görsel standartlarını da yükseltti.

Yetkililer, Sungurlu’da kamu binalarının modernizasyonuna önem verildiğini belirterek, adliye binasındaki yenileme çalışmalarının bu yaklaşımın bir parçası olduğunu ifade etti.

Muhabir: RIFAT KARA