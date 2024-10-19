Sungurlu Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeler sonucunda yoğun bakım servisi ve acil servisi 2.seviye olarak tescil edildi.

2. seviye acil servislerde; Acil servis hizmetleri uzman tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir ve ihtiyaç halinde tüm branşlardaki uzman tabipler de dâhil edilecek şekilde en az 2 tabibe acil servis nöbet görevi verilir. İkinci basamak yoğun bakım ünitesinde; Yaşamsal destek gerektiren, ya da yakın doktor gözlemi gerektiren hastalar tedavi edilir.

Editör: HABER MERKEZİ