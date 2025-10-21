Başhekim Narin, Dünya Yaşlılar Günü” kapsamında hastanede ve evde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yanlarında oldu. Ziyaretlerinde talep ve istekleri de dinleyen Başhekim Gözde Aydın Narin, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Hastaneden yapılan açıklamada Dünya Yaşlılar Günü kapsamında hastanenin evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı ve servislerde tedavisi devam eden 65 yaş üstü hastaların belirlenerek ev ve servis ziyaretleri yapıldığı dile getirildi.

“Sungurlu Devlet Hastanesi Yönetimi olarak; bugün ve her gün, büyüklerimizin yanında olduğumuzu hatırlatıyor kıymetli büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi