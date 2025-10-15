Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şirin ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Göreve geldiği günden bu yana ilçeyi adeta bir şantiyeye dönüştüren Sungurlu Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Dere, yenilenen içme suyu isale hattı ve yapımı süren 5000 metreküplük yeni su deposu alanında incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

“Yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanı kapsayan, 5000 metreküp su rezervi olan tesisimizin yapımı hızlı şekilde sürüyor. Bu projelere toplamda 250 milyon TL kaynak ayırdık. 122 kilometrelik su hattının yenilenmesiyle birlikte iki adet (5000 + 5000 metreküplük) deponun inşasını bu yıl tamamlıyoruz. Böylece ilçemiz asbestli borulardan tamamen kurtulmuş olacak” dedi.

Başkan Dere ayrıca, projenin önemli ayaklarından biri olan Diği Göleti ve çevresindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Göletin tamamlanmasının ardından, Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilecek dere ıslahı projesiyle birlikte Budaközü’nden Diği Göleti’ne kadar uzanan alanda rekreasyon ve yürüyüş alanları oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Dere, “Amacımız, hem sağlıklı içme suyu altyapısı hem de halkımızın nefes alabileceği modern yaşam alanlarını aynı anda kazandırmak” ifadelerini kullandı.

