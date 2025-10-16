Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek yeni Başkan Cevdet Kayretli’ye başarı dileklerinde bulundu, kamyoncu esnafıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Kooperatif Başkanlığına seçilen Cevdet Kayretli’ye yeni görevinde başarılar dileyen Dere, yönetim kurulu ve kooperatif üyeleriyle de bir araya geldi.

Dere, kamyoncu esnafıyla helal lokmalarını paylaşarak, talep ve beklentilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sungurlu’nun sorunları ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Muhsin Dere, “Nazik misafirperverlikleri ve Sungurlu’muzla ilgili verimli istişareleri sebebiyle Kooperatif Başkanımıza, yönetimine ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Cevdet Kayretli de ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek Başkan Muhsin Dere'ye teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR