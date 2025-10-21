ÇED olumlu raporu alınan projeye karşı çıkan köy halkı, topraklarını terk etmeyeceklerini belirterek nöbet eylemi başlattı.

Köylüler, “Anamızdan, atamızdan kalan toprağımızı terk etmeyeceğiz. Karakaya köylüleri olarak hileyle onay alan Çelikler Holding’e ait taş ocağı projesine karşı nöbetteyiz. Köyün dibine bu taş ocağı açılırsa biz öldük demektir.” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Karakaya köyünü ziyaret ederek köylülerin yanında olduklarını açıkladı. Milletvekilleri, taş ocağının köyün hemen dibine kurulmasının hem insan sağlığını hem de çevreyi ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtti.

Tahtasız ve Karagöz yaptıkları ortak açıklamada, “Karakaya köyünün hemen dibindeki taş ocağı faaliyete geçtiği takdirde, etrafa yayılacak toz ve gürültüden hem köylüler hem hayvanlar hem de tarım arazileri olumsuz etkilenecek. ÇED olumlu raporu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bu projeyi yeniden gözden geçirmeye, köylülerin feryatlarını duymaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ