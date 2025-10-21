İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Birimi tarafından düzenlenen eğitime İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli personeller katıldı.

Eğitimde personele arazi parsel tanımlama sistemi, fiziksel blokların güncellenmesi, Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında uzaktan algılama yöntemleriyle ürün tespiti, çiftçi beyanlarının uydu takip sistemi üzerinden kontrolü konularında bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Eğitim sayesinde, tarımsal verilerin daha doğru ve hızlı şekilde takip edilmesi, çiftçi beyanlarının şeffaflık ve güvenilirlik içerisinde kontrol edilmesi hedeflenmektedir” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi