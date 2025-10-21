İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Hasan Taş başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il genelinden çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda, Genel Tarım Sayımı, kayıt altına alınmamış işlenmiş araziler, hobi bahçelerinin durumu, su verimliliği ve TARSİM tarım sigortaları gibi konular masaya yatırıldı. Tarımda sürdürülebilir üretim ve kayıtlılık bilincinin artırılması amacıyla muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumdan yapılan açıklamada, üreticilerin refahını artırmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi