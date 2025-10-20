Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı'na 40 gün içinde iki saldırı gerçekleşti. 14 Eylül'de muhtarlığın camlarını taşla kıran saldırgan 18 Ekim Cumartesi gecesi de motosikletiyle gelerek muhtarlığa silahla ateş etti.

Muhtarlık ofisinde hasar oluşurken, kimliğinin D.P.(29) olduğu belirlenen zanlı, Çatak köyü yakınlarında yakalandı.

Konuyla ilgili ilk kez Çorum Haber'e konuşan Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş, saldırganı tanımadığını ve saldırganın mahalle sakini de olmadığını bildirdi.

İki saldırıyı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini bildiren Muhtar Bölükbaş, "Bizimle bir derdi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü ne mahallemizde oturmuş ne de tanıdığımız biri. Öğrendiğimiz kadarıyla ailesi geçen yıl Çorum'dan taşınmış. Emniyetimiz konuyu araştırıyor." ifadesini kullandı.