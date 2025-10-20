YRP İl Başkanı Kuşcu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarların demokrasinin temel taşları arasında yer aldığını belirterek, halk ile devlet arasında köprü görevi üstlenen tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kuşcu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasimizin temel taşlarından olan, mahalle ve köylerimizde halkımızla devlet arasında köprü vazifesi gören, milletimizin taleplerini yerel yönetimlere ulaştırarak çözüm noktasında önemli görevler üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Muhtarlarımız, halkın iradesini doğrudan temsil eden, gece gündüz demeden halkının hizmetinde olan fedakâr ve cefakâr yerel yöneticilerdir. Özellikle son yıllarda artan sorumluluklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmede ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırılmasında büyük bir rol üstlenmektedirler.”

Kuşcu, mesajının sonunda il genelindeki muhtarlara teşekkür ederek, “Başta ilimiz Çorum’da görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi