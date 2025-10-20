Kutlama programı kapsamında saat 10.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törende, tüm muhtarlar adına çelenk, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü ve Çorum’un en genç muhtarı, Ertuğrul Köyü Muhtarı Umut Çağrı Elmas tarafından sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, muhtarların yerel yönetimler içerisindeki önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaş arasındaki köprü görevini üstlendiğini vurguladı.

Muhtarlar Günü kapsamında Vali Ali Çalgan’ın katılımıyla Buhara Kültür Merkezinde “Muhtarlarla Buluşma” yapıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ