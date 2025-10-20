Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti annesini kaybeden Hatap Değirmenleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve beraberindeki heyet Latif ve Engin Kavukçu ile ailesini evlerinde ziyaret ederek anneleri Esin Kavukçu’nun vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Esin Kavukçu için dua edildi.

Kavukçu ailesi de ziyaret nedeniyle AK Parti heyetine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi