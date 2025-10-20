Tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybeden Hatap Değirmenleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu’nun annesi Esin Kavukçu (94), son yolculuğuna uğurlandı.

Un sanayiinin duayenlerinden ve Hatap’ın kurucularından, 2020 yılında kaybettiğimiz Yaşar Kavukçu’nun eşi, Latif ve Engin Kavukçu’nun anneleri olan Esin Kavukçu’nun cenazesi, önceki gün (18 Ekim 2025 Cumartesi günü) Hıdırlık Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık’taki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Vali Ali Çalgan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi