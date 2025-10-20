Mevcut Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen ile Metin Güler’in listelerinin yarıştığı genel kurulda, kazanan taraf Cemil Sözen oldu.

Kongreye; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını Bekir Özsaçmacı üstlenirken, Hakan Tekercioğlu, Nurhayat Karakoç ve Hüseyin Koca ise divan heyetinde görev aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, İl Başkanı Erkan Yıldız da bir konuşma yaparak siyasi gelişmeleri, gündemi ve parti çalışmalarını değerlendirdi.

Kongrede en çok oyu alan Cemil Sözen, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Sözen başkanlığında oluşturulan Merkez İlçe Yönetim Kurulunda ise şu isimler görev aldı: “Ediz Yelen, Mehmet Aktürk, Mustafa Yazık, Ayberk Cebe, Niyazi Terzi, Ülkü Aktaş, Ersin Bekkaya, Feriduncan Çilingir, Halil Varlı, Memduh Torun, Kadir Akbal, Bilal Gök, Özden Atak, Fatma Yazık, Ali Sümbül, Alirıza Yenihan, Turan Dinçer, Tuğrul Tomruk, Serap Sözen, Semiha Varlı, Tuğran Akgül, Zeynep Tanışık, Ahmet Tetik, Nihat Öymen.”

Kongrede ayrıca 185 İl Kongresi delegesi de belirlendi.

İl Başkanı Erkan Yıldız, güven tazeleyen Cemil Sözen ve ekibini tebrik ederek, diğer aday Metin Güler’e ise demokrasiye, genel kurul sürecine katkısı nedeniyle teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi