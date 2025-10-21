Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu işbirliğiyle düzenlediği programda, öğrencilere hem teorik bilgi sundu hem de onlarla birlikte doğaya somut bir katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilginer, okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Miniklere hayvan sevgisinin ve onları korumanın önemini anlatan Bilginer, aynı zamanda hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında da aydınlatıcı bilgiler paylaştı.

Sunumun ardından öğrencilerin merak ettikleri tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Bilginer, çocukların bu konudaki duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim programının en renkli ve anlamlı anları ise sunumun ardından yaşandı. Öğrenciler tarafından hazırlanan rengarenk kuş yuvaları, etkinliğin sonunda okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ