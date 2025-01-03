Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Sinevizyon gösterimi ile devam eden program da şiir ve ilahiler okundu. Daha sonra Dr. Mehmet Polat konuşma gerçekleştirdi.

Milli Gençlik Derneği Sungurlu İlçe Başkanı Hasan Zehir, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bizleri bu gecede yalnız bırakmayan tüm Sungurlulu hemşerilerimize şahsım ve milli gençlik derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Mekke’nin Fethi’nin 1394. yıl dönümü mübarek olsun.” dedi.

Programa Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik, Ahmet Haşim Özsaray, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Dr. Mehmet Polat, Milli Gençlik Derneği Çorum İl Başkanı Vehbi Ağır, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Savaş Şimşek, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR