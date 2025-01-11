Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Sıkılmadık el, girilmedik gönül, çözülmedik problem kalmayana dek. Sungurlu'muz ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

HALK GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, halk günü toplantıları ile dertlere derman olmaya, gönüller yapmaya devam ediyor. Belediyenin her hafta yaptığı, vatandaşların istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan ilettiği halk gününe vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Her zaman güler yüz ve samimi bir şekilde misafirlerini ağırlayan Başkan Dere, talep ve istekleri dinleyerek tek tek notlar alıyor. Hemşehrileriyle yakından ilgilenen Dere, çözüm için ilgili birimlere talimatlar veriyor.

TALEP VE İSTEKLERİN

ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR

Belediye Başkanı Dere, “Hemşehrilerimizin gönlünü almak, onlarla bir araya gelmek, emanetleri olan Belediye Başkanlığı makamını kendilerine açmak için halk günleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımız doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde çaba ve gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİNİ

YAKINDAN TANIYOR

Toplantılarda hemşehrilerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Muhsin Dere, “Toplantıların diğer faydası da hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizi daha yakından tanımamızı sağlaması. İşleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağımızı kavi, işlerimizi kolay eylesin” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR