2004 yılından beri İlçede Ümit Camiinde görev yapan Engin Kodalak emekliye ayrıldı. İlçe halkı ve cami cemaati tarafından sevilen ve çeşitli etkinliklere de öncülük eden Engin Kodalak, “Meslek onuruna yaraşır bir şekilde tamamlamış olduğum Diyanet'teki görevimden bugün itibariyle emekli oldum. Tüm Sungurlu halkımıza haklarımı helal ediyorum. Onlardan da helal etmesini temenni ediyorum. Saygılarımla...” dedi.

Sungurlu Mahalle muhtarları da emekli olmasından dolayı Engin Kodalak’ı ziyaret ederek plaket verdiler. Kodalak, “Emeklilik öncesi ziyaretimize gelerek bizleri onurlandıran Sungurlu mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ