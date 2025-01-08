Sungurlu Belediyesi, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi işbirliğiyle ‘Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yeri İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer ve sanayi esnafı katıldı.

Toplantıda Küçük Sanayi Sitesine ve esnafa nefes aldıracak iş yerlerinin projesi ve ödeme usulü bizzat muhataplarıyla sanayi esnafıyla istişare edildi ve nihai karara varıldı.

Belediye Başkanı Dere, “İstişareyi bir iş kültürü haline getireceğimize söz vermiştik. Biz sözümüzü tutuyoruz. Bu güzel istişare ortamının sağlanmasında emeği geçen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Hakkı Vargeloğlu'na, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Alaattin Kayaer'e ve esnaf-sanatkar kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ