Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden ve Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı, Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Sungurlu Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, Sosyal Denge Sözleşmesi hususunda mutabakat sağlanıp taraflar arasinda imzalar atıldı

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Yapmış olduğumuz sözleşme neticesinde belediyemizde çalışan memurların maaşlarına sosyal denge tazminatının ödenmesi noktasında anlaşma sağlandı. Sosyal Denge Sözleşmesi personelimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi