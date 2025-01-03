Kaymakam Köksal, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan ile gerçekleştirdiği ziyarette savunma sanayii firmalarının yetkilileri tarafından ana nizamiye ve iç güvenlik yöntemleri hakkında bilgi aldı.

Komutan Güncan, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından savunma sanayii kampüsüne asayiş ve komando unsurları sevk edilerek oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla geniş çaplı alınan güvenlik önlemleri hakkında Kaymakam Köksal'ı bilgilendirdi.

Alınan güvenlik önlemleri arasında, son teknolojik imkanların kullanılarak meydana gelebilecek kara ve hava saldırılarına karşı drone-savar ve diğer teknolojik cihaz ve ekipmanlar ve alınan önlemler Komutan Görkem Güncan tarafından Kaymakam Mutlu Köksal’a arz edildi.

Kaymakam Köksal, güvenlik tedbirlerinde görev alan tüm personele iyi çalışma ve kolaylıklar diledi.

Editör: Haber Merkezi