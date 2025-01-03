Belediye Başkanı Dere de mesaj yayınlayarak ihalenin yapılması nedeni ile memnuniyetini belirterek katkısı olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleştirildiğini büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız.” diyen Dere, “Sungurlu Sanayisi ve Çorum için çok önemli bir gelişme olan bu yatırımın bir an evvel tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulması ümidindeyiz.

Bu yatırımın memleketimize kazandırılması hususunda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sungurlu'muz nezdinde, Çorum'umuza ve ülkemize hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi