AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özdemir ve beraberindekiler polisler, bekçiler ve sağlık çalışanları için hazırlanan sıcak çay ikramında bulundu.

Özdemir, yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliği için nöbet tutan kamu görevlilerine teşekkür etti. Özdemir, "Onlar sevdiklerinden uzakta, hepimizin huzur içinde bir yılbaşı geçirmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de AK Gençlik ailesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu vesileyle, yeni yıllarını tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE VEFA MESAJI

Ziyaretin bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu vurgulayan Alaattin Enes Özdemir, "Toplum olarak birbirimize her zamankinden daha çok destek olmamız gereken bir dönemdeyiz. Onların fedakârlığına küçük bir teşekkür olarak bu geceyi organize ettik. Yeni yılda da AK Gençlik olarak vefa ve dayanışma çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Gözde Aydın Narin’den hastane genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenen Kaymakam Köksal, yataklı serviste bulunan hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Köksal, 2025 yılında sağlıklarına kavuşmalarını, yeni yılın huzurlu, bereketli ve hayırlı olmasını temenni etti.

Editör: Haber Merkezi