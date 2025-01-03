Sungurlu Belediye Başkanı Dere, beraberinde Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez ile Sungurlu Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Amirliği, YEDAŞ, Belediye Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya geldi.

Muhsin Dere, “2025 yılına, görevi başındaki Kamu çalışanlarımız ve mesleği gereği nöbet başında olan mesai arkadaşlarımızla birlikte girdik. Nöbetçi personelimiz ile sohbet edip sıcak çaylarımızı içtik. Gecenin bu saatinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ