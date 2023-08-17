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Edinilen bilgilere göre, Sungurlu yarı kapalı cezaevinden izinli olarak çıkan E.Ç.’nin geri dönmemesi üzerine, cezaevi yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, E.Ç.’nin Başpınar Mahallesi'nde olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, firari zanlı Başpınar Mahallesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 17 yıl 25 ay hapis cezası bulunan E.Ç., yapılan adli işlemlerin ardından Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.