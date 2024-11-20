Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan Türk Bayrağımız ve Türk Devletlerinin bayraklarının bulunduğu ve önünde ‘Sungurlu’ yazan Bayraklı Kavşak ile Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkında yenilenen yüzüyle hizmet veren Kahve Otağı için açılış töreni düzenlendi.
Törene Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili hemşehrimiz Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri, MHP’li İlçe Belediye Başkanları ile partililer katıldı. 

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Açılışta MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, beraberinde ki heyet ile bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ve Kahve Otağını gezerek kahve içti. 
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sadir Durmaz'a bilgiler vererek, Bayraklı Kavşak ve Kahve Otağını kısa süre içerisinde yenileyerek ilçe halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

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Editör: HABER MERKEZİ