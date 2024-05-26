Çavuşoğulları Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MSK Tarım Ürünleri tarafından Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulan bakliyat işleme ve paketleme tesisinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Murat Karaçil ve Serhat Karaçil kardeşler tarafından kurulan tesis yapılan duanın ardından kurdele kesilmesiyle hizmete girdi.

Törende konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, “İşletmemizin Sungurlu’ya ve ülkemiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra ki süreçte de tüm yatırımcılarımızı OSB’ye bekliyoruz. Bizler OSB olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyorum. Sanayicinin, yatırımcının Türkiye ekonomisine fayda sağlayacak her kim var ise önlerini açacağımızı taahhüt ve ilan ediyorum.” dedi.



Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise “Sungurlu ve Çorum tarım memleketi. Bizim bir çok devam eden projemiz var, baraj projelerimiz var. Ve Sungurlu’da ovalarımız var. Bu gıda paketleme tesisinin de önemi aslında buradan anlaşılıyor. Yani biz tarım ürünlerinin katma değerini artırdığımız zaman burada daha çok kişiye istihdam sağlayacağız. Bu firmamızda Sungurlu’da üretime ciddi katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Tesisteki makinelerin son teknolojiye uygun olduğunu ve titizlikle seçildiğini belirten Murat Karaçil, “Yaşadığımız bölge tarım alanında aynı nüfusa sahip diğer bölgelere oranla hem verimli hem de daha fazla toprak bütünlüğüne sahiptir. Çiftçilerimizle yapacağımız sözleşmeli üretim ile hem modern tarım hem de girdi maliyetini paylaşarak çiftçilerimizin tarım yükünü hafifleteceğiz. Ürettiğimiz ürünler belli işlemlerde sonra hem sofralara uygun hem de tekrar ekim yapılması için tohum olarak hazır hale gelecektir” dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek işletmenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek Murat Karaçil ve Serhat Karaçil kardeşlerden bilgi aldı.