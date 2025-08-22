Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sahaya inerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Muhsin Dere, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik, Ahmet Haşim Özsaray ve Muhammed Şirin ile esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. İlk önce esnafları ziyaret eden Dere, ‘hayırlı işler’ dileyerek samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi. Talep ve isteklerini Başkana ileten esnaflarda, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Ardından şehir içerisinde de kısa bir gezinti yapan Başkan Muhsin Dere, yapılan çalışmaların yanı sıra bazı yerlerde incelemelerde bulundu.

Son ziyaretini Belediyenin sosyal tesisi Kent Park’a yapan Muhsin Dere, burada vatandaşlarla buluştu. Tek tek masaları gezerek hemşehrilerinin yanına giden Dere, talep ve isteklere kulak vererek, sorunların çözümü için burada olduklarını söyledi. Dere, “Memleketimiz için sokaklarımızdayız, hemşehrilerimizle bir aradayız. Söz verdiğimiz gibi, el ele; omuz omuza, memleket derdiyle hep yanınızdayız.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi