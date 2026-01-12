Sungurlu Belediyesi, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) ve Belediye-İş Sendikası iş birliğiyle, 2 yıl süreyle geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesini imzalayarak yürürlüğe koydu.

Memur Sosyal Denge Sözleşmesinin ardından, belediyede görev yapan daimi işçiler ile şirket personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi; MİS Koordinatörlüğünde ve Belediye-İş Sendikası temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı mutabakatla imza altına alındı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, daimi işçiler ve şirket personelinin sorumluluk ücretleri ile yevmiyelerinde iyileştirmeye gidildi. Ayrıca “Aile Yılı” çerçevesinde bayram yardımı, askerlik yardımı, evlilik yardımı ve yeni doğan çocuk yardımı gibi sosyal haklar artırılarak güvence altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, çalışma barışını ve kurumsal huzuru esas alan bir anlayışla hazırlanan 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesinin tüm çalışanlara ve belediyeye hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Dere, sürecin başarıyla tamamlanmasına katkı sunan Mahalli İdareler İşveren Sendikası ile Belediye-İş Sendikasına da teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi