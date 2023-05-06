İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre 48 bin 296 nüfusa sahip olan Sungurlu’da 36 bin 633 seçmen bulunuyor. 22 bin 574 seçmen ilçe merkezinde kurulan 69 sandıkta, 108 köyde bulunan 14 bin 59 seçmen ise 113 sandıkta oy kullanacak. Cezaevinde bulunan 224 seçmen cezaevinde kurulan 1 sandıkta oyunu kullanacak. Sandığa gidemeyecek durumda olan 12 seçmen için ise 1 seyyar sandık görevlendirilecek.

BOĞAZKALE'DE 3 BİN 43 SEÇMEN OY KULLANACAK

Çorum'un Boğazkale ilçesinde ise 3 bin 43 seçmen bulunuyor. Bin 1 seçmen ilçe merkezinde kurulan 5 sandıkta oyunu kullanacak, 14 köyde yaşayan 2 bin 42 seçmen ise kurulan 15 sandıkta oyunu kullanacak.