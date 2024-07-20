2001 yılında 5 bin dönüm araziye kurulan organize sanayi bölgesi, son yıllarda savunma sanayi yatırımları ile önemli bir konuma geldi. Barut, fişek, kapsül ve namlu fabrikalarının yanı sıra 50’nin üzerinde fabrikanın yapımı devam eden organize sanayi bölgesinin genişletilmesi içinde çalışmalara başlandı. Son iki yılda 1 milyar dolarlık bir yatırım yapılan OSB’ye yoğun talep olması nedeniyle 8 bin 500 dönüm daha genişlemesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapıldı.

Genişlemesiyle 13 bin 500 dönüm alana yükselecek olan Sungurlu OSB, bölgesinde en büyük organize sanayi bölgesi konumuna gelecek.

Sungurlu OSB’ye Türkiye’nin en büyük barut fabrikasının kurulmasının yatırımcıların burayı tercih etmesinde en büyük etken olduğu değerlendiriliyor.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ulaşım koridorunun üzerinde bulunan ve başkent Ankara’ya yakın olması nedeniyle stratejik konumda olan Sungurlu, savunma sanayi üssü haline geliyor.

Ayrıca Organize sanayi bölgesine; okul, cami, jandarma, itfaiye, 112 acil ve idare binası yapılması içinde çalışmalar sürüyor.

OSB’deki fabrikaların faaliyete geçmesiyle ilçe nüfusunun iki kat artacağı, buna paralel olarak da şehrin kısa sürede büyüyüp, gelişeceği ifade ediliyor.

Editör: Haber Merkezi